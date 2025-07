Tra le novità meno pubblicizzate ma di grande impatto sociale, l’INPS ha introdotto un nuovo bonus fino a 3.600 euro l’anno a sostegno delle famiglie con figli disabili gravi sotto i tre anni. Un contributo economico diretto, che rientra nel quadro delle misure previste dalla Legge 104/1992, ma con alcune caratteristiche innovative: non richiede la presentazione dell’ISEE e può essere richiesto esclusivamente online.

A chi è destinato il bonus da 3.600 euro

Il contributo è rivolto a:

Genitori o tutori legali di minori con disabilità grave certificata ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3;

Bambini che, a causa della loro condizione sanitaria, non possono frequentare l’asilo nido.

La misura è finalizzata a sostenere economicamente le famiglie che si fanno interamente carico dell’assistenza del minore nella fase più delicata dello sviluppo, quella da 0 a 3 anni.

Importo del bonus e criteri di assegnazione

L’importo massimo erogabile è di 3.600 euro all’anno, ma può variare in funzione della gravità della disabilità e del livello di assistenza richiesto. Si tratta di una forma alternativa al bonus asilo nido, destinato invece ai bambini che frequentano regolarmente strutture per l’infanzia.

Come fare domanda: procedura semplificata e senza ISEE

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul portale ufficiale dell’INPS, accedendo con:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

CIE (Carta d’Identità Elettronica),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, è necessario:

Compilare il modulo online, fornendo i dati anagrafici del minore e la documentazione che attesti la disabilità grave;

Dichiarare l’impossibilità di frequenza dell’asilo nido per motivi sanitari;

Inserire le coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del contributo.

L’ISEE non è richiesto, rendendo il processo più snello e meno vincolato ai parametri reddituali.

Quando viene erogato il contributo

Dopo l’invio della domanda, l’INPS procederà con le necessarie verifiche. Una volta validata la documentazione, l’importo verrà accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Un’opportunità concreta per molte famiglie

Questo nuovo bonus rappresenta un importante sostegno economico per le famiglie con figli piccoli e disabili gravi, che spesso affrontano costi elevati per l’assistenza e la cura dei propri bambini. La possibilità di presentare la domanda senza limiti ISEE e con procedura semplificata online costituisce un ulteriore passo verso l’inclusione e la semplificazione burocratica.