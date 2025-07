Nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, a Somma Vesuviana, è stato inaugurato il “Percorso Vita Easy”, un tracciato attrezzato con 12 stazioni per l’attività motoria all’aria aperta, pensato per promuovere sport, benessere e sostenibilità. Il progetto è parte dell’iniziativa nazionale “Percorsi Vita nei Parchi”, promossa da Federparchi con il supporto di Corepla (Consorzio per il Riciclo della Plastica) e Procter & Gamble.

Una palestra nel verde

Il nuovo percorso è realizzato in località Santa Maria a Castello, sul versante del Monte Somma, e rappresenta quindi una palestra naturale panoramica, a disposizione gratuita della cittadinanza e dei turisti. L’iniziativa si colloca in un più ampio piano di valorizzazione del territorio e sarà arricchita presto con due ulteriori tracciati:

Percorso Medium: 16 stazioni

Percorso Strong: 22 stazioni

Un progetto pilota tra sport e tutela ambientale

“Avremo ben 12 stazioni a disposizione della comunità per fare sport immersi nella montagna. Dopo l’Easy arriveranno anche i Percorsi Medium e Strong. È una palestra in natura e panoramica”, ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“L’inaugurazione rappresenta un passo importante per la valorizzazione delle aree protette. Un progetto che coniuga benessere, sostenibilità e fruizione consapevole del territorio”, ha sottolineato Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio.

Un modello replicabile

Il progetto di Somma Vesuviana segue il modello già sperimentato con successo a Celano, in Abruzzo, sul Colle Felicetta, dove è infatti attivato un percorso vita simile. Le stazioni sono quindi dotate di attrezzi in plastica riciclata per esercizi a corpo libero, pensati per utenti di tutte le età.

Riqualificazione e nuovi spazi per la comunità

Oltre all’attrezzatura sportiva, il piano prevede anche interventi di riqualificazione urbana: saranno infatti installate nuove panchine e migliorati gli spazi destinati al relax e all’incontro sociale.