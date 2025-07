Una tragica notte ha sconvolto la Puglia. Poco prima delle 3 del mattino, un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 16, all’altezza di Mola di Bari, provocando due morti e cinque feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche.

Le vittime: una donna incinta e il suo compagno

Nel violento scontro ha perso la vita una donna di 33 anni, originaria di Lanciano e residente a Ortona (CH), incinta al sesto mese di gravidanza. La vittima è deceduta sul colpo. Il suo compagno, un uomo di 30 anni originario di Torino, è spirato poche ore dopo presso l’ospedale Di Venere di Bari, dove era trasportato in condizioni disperate.

La coppia viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme ad altre due persone: un 29enne e un 59enne, entrambi feriti gravemente e trasportati rispettivamente all’ospedale Di Venere e al Policlinico di Bari in codice rosso.

Coinvolto un Van con a bordo una famiglia ucraina

L’utilitaria si è scontrata con un Van, per cause ancora da accertare. A bordo del furgone viaggiavano quattro persone: il conducente e una famiglia ucraina composta da una donna di 37 anni, un uomo di 43 e il loro figlio di 9 anni. Anche loro sono infatti trasferiti in codice rosso al Policlinico di Bari con ferite di diversa entità.

Il gruppo rientrava da un matrimonio

Secondo quanto emerso, il gruppo su cui viaggiava la donna incinta si trovava in Puglia per partecipare a un matrimonio e stava facendo rientro dal ricevimento al momento dell’incidente.

Dinamica dell’incidente in fase di accertamento

Una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, indica che l’auto delle vittime sarebbe stata centrata lateralmente dal Van, ribaltandosi sulla carreggiata. I rilievi tecnici sono quindi stati affidati ai carabinieri di Mola di Bari, intervenuti sul posto per avviare le indagini e regolare il traffico.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente:

Tre ambulanze del 118

I Vigili del Fuoco di Monopoli, impegnati nella messa in sicurezza dell’area

I carabinieri, per i rilievi e la gestione della viabilità

Le indagini sono in corso per stabilire le responsabilità e comprendere le cause del drammatico impatto.