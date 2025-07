Un giallo internazionale si sta consumando attorno alla misteriosa scomparsa di Valentina Greco, 42 anni, originaria di Cagliari, residente da alcuni anni a Sidi Bou Said, in Tunisia. Della donna, attiva come consulente per i diritti umani presso agenzie umanitarie locali, non si hanno più notizie da nove giorni.

Ultimo contatto al telefono: poi il silenzio

L’ultimo contatto risale a oltre una settimana fa, quando la madre l’ha sentita telefonicamente. La conversazione è stata breve e disturbata da problemi di linea. Nei due giorni successivi, Valentina non si è più fatta sentire, ma inizialmente la famiglia non si è allarmata. Col passare delle ore, però, il suo telefono ha continuato a restare muto, spingendo i familiari ad avviare le prime ricerche.

La famiglia lancia un appello sui social

Valentina vive da sola in Tunisia, in un appartamento nei pressi dell’antica Cartagine, insieme ai suoi gatti. Non rispondendo più ai messaggi né alle chiamate, il fratello Alessio e i genitori hanno lanciato un appello tramite un gruppo Facebook frequentato dalla comunità italiana in Tunisia. Nessuno, però, è riuscito a fornire informazioni utili.

Denuncia ai Carabinieri e intervento della Farnesina

Nel frattempo, la famiglia ha formalizzato una denuncia di scomparsa presso i Carabinieri. La Farnesina, attraverso l’Ambasciata italiana a Tunisi, ha confermato di stare seguendo il caso “con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione”.

“La sede ha sollecitato ufficialmente le autorità tunisine – si legge in una nota del Ministero degli Esteri – e ha trasmesso tutte le informazioni disponibili, provando anche a contattare direttamente Valentina tramite i numeri forniti dalla madre, ma senza successo”.

L’appartamento era in ordine, ma mancano cellulare e computer

Secondo quanto riportato da fonti locali, la polizia tunisina ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione della donna. L’appartamento è risultato in ordine, ma mancano il telefono cellulare e il computer. Un dettaglio che solleva ulteriori interrogativi.

Un uomo l’avrebbe infastidita? Ipotesi da verificare

Alcune amiche di Valentina, intervistate da media sardi, riferiscono che di recente la donna avrebbe respinto le avance insistenti di un uomo. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi rilevante per le indagini, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario.

Il fratello in arrivo in Tunisia

Il fratello Alessio ha annunciato che raggiungerà Sidi Bou Said nel fine settimana per coordinare personalmente le ricerche. L’intera comunità sarda, in Italia e all’estero, segue con apprensione l’evolversi di questa vicenda.