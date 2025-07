Un uomo di 30 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto questa mattina a Barano d’Ischia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi con violenza contro il muretto di cinta di un terreno.

I soccorsi sono stati immediati. Il 30enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli dell’isola, dove i medici hanno riscontrato fin da subito condizioni critiche. È stato sottoposto d’urgenza a un delicato intervento chirurgico: i sanitari sono riusciti a fermare una grave emorragia epatica e hanno provveduto all’asportazione di un rene. Tuttavia, il quadro clinico è apparso da subito compromesso, anche a causa di un’importante emorragia cerebrale provocata dall’impatto.

Considerata la gravità della situazione, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli. Nonostante ogni tentativo per salvargli la vita, il giovane è deceduto poco prima delle 20.00.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, la comunità locale è sotto shock per la tragica perdita di un’altra giovane vita spezzata sulla strada.