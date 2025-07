Si spacciava per un dipendente Amazon, vestito con una tuta blu con il logo del colosso dell’e-commerce, e proponeva asciugacapelli e smartwatch falsi porta a porta sul territorio del Titano. Ma l’inganno è durato poco: un uomo di 31 anni, originario di Napoli, è stato fermato e denunciato a piede libero per truffa, e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di rientro a San Marino.

Le segnalazioni dei cittadini e l’intervento della Guardia di Rocca

Tutto è partito nella mattinata di mercoledì 24 luglio, quando alla centrale operativa interforze sono arrivate numerose segnalazioni da parte di residenti preoccupati per la presenza di un individuo sospetto che si aggirava per le abitazioni. Indossava una tuta blu con il logo Amazon e proponeva, come un normale venditore a domicilio, prodotti elettronici a basso costo.

Allertata la situazione, la Guardia di Rocca ha avviato immediatamente le ricerche. L’uomo è intercettato a bordo dell’auto segnalata poco dopo. All’interno del veicolo è trovato materiale elettronico contraffatto, tra cui:

Tre asciugacapelli con marchio Dayson (imitazione del noto Dyson),

Uno smartwatch recante il logo Apple,

600 euro in contanti, ritenuti probabilmente il provento di vendite precedenti.

Sequestro e indagini in corso

Il materiale è sequestrato insieme al denaro. Le autorità sammarinesi hanno proceduto a denunciare il 31enne per tentata truffa e a notificarne l’espulsione dal territorio, con divieto di ritorno.

Le indagini proseguono, anche in collaborazione con le aziende coinvolte. Le società Apple e Dyson (segnalate come “Dayson” nel materiale falso) sono state informate del caso per ulteriori accertamenti su eventuali violazioni dei diritti di marchio.