Attimi di terrore a Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove un uomo di circa 50 anni, di origine straniera, si è dato fuoco in mezzo alla strada dopo essersi cosparso di benzina. Il drammatico episodio si è verificato su un ponte cittadino, davanti a numerosi passanti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli operatori del 118 del Vopi e gli agenti della Polizia Municipale, allertati da alcune segnalazioni. L’uomo è stato tempestivamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su diverse parti del corpo.

Le forze dell’ordine hanno allontanato i presenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e comprendere le ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto tanto estremo.