Tragedia a Ponticelli nella tarda mattinata di oggi, dove un uomo è deceduto a causa di un malore improvviso all’esterno dell’Ospedale del Mare. L’uomo si è accasciato a terra proprio davanti all’ingresso del nosocomio, pochi minuti dopo essere uscito dalla struttura sanitaria.

Inutili i soccorsi, l’uomo era appena stato visitato

Secondo le prime informazioni, la vittima aveva da poco terminato alcuni semplici controlli medici all’interno dell’ospedale. Improvvisamente, una volta all’esterno, è stato colto da un malore che si è rivelato fatale.

Nonostante la tempestività dei soccorsi — agevolati dalla vicinanza con il personale sanitario — non è stato possibile rianimarlo. L’uomo non ha mai ripreso conoscenza.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria per le valutazioni necessarie.