Si terrà martedì 8 luglio 2025, alle ore 16 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano, l’ottava edizione del convegno di sensibilizzazione sulla depressione “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, ideato e diretto dalla giornalista e conduttrice Magda Mancuso. L’iniziativa è supportata da eccellenti professionisti specializzati nel settore “Salute”.

Obiettivo del convegno è diffondere in merito alla depressione una giusta ed efficace informazione, derivante dal dialogo costruttivo tra addetti al settore e comunicatori, e arginare l’indifferenza, sollecitando la società ad essere parte attiva nel coinvolgimento dei soggetti colpiti, che tendono a chiudersi sempre di più in se stessi, fino a rifiutare la vita stessa. Quest’anno l’evento sarà incentrato, in maniera particolare, sui giovani soprattutto per il dilagare di fenomeni di violenza che li vedono tristemente protagonisti.

Questa iniziativa nasce da una storia vera e soprattutto sofferta di “inadeguatezza”: quella di Fiorella Fabiola, sorella gemella della Mancuso, che a 38 anni, in seguito ad una grave forma di depressione, si è tolta la vita, lasciando un grande vuoto ed un profondo senso d’impotenza, lo stesso che vivono i parenti di tanti soggetti di ogni età che entrano nel tunnel della depressione, e necessitano di un supporto attivo, continuativo e qualificato, finalizzato al recupero quanto più tempestivo possibile.

Questa edizione del convegno – con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli – è in collaborazione con “F.L.A.I.-Fare Libera Arte Insieme”, associazione presieduta da Gennaro Quirito, vicepresidente Maria Aprile. A moderare l’evento è il giornalista professionista Giuseppe Giorgio. Ad introdurre il convegno i saluti dell’onorevole Gianfranco Di Sarno, avvocato, segretario particolare del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e della consigliera della Regione Campania Vittoria Lettieri.

A discutere dei disturbi depressivi sono i relatori Piero Prevete, psichiatra, dirigente responsabile Servizio Antistalking Napoli 1 Centro; Manuela Morra, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa; Simona Toto, psicologa, psicoterapeuta Emdr; Rosalia Ciorciaro, docente universitaria, nutrizionista ed idrologa alimentare; Tanya Sidorenkova, insegnante di Yoga. Quest’edizione, in particolare, sarà dedicata alla Memoria di Ermanno Corsi, giornalista Rai, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania, da sempre sostenitore del convegno, moderandone le prime due edizioni.