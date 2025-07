Un giovane di 19 anni, originario della provincia di Salerno, è stato ritrovato privo di vita nella serata di ieri in un’area impervia a Maratea (Potenza), al confine con il territorio comunale di Sapri. Il corpo era carbonizzato e si trovava nei pressi di un dirupo, in un’area interessata da un recente incendio.

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Lauria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro. Secondo una prima ricostruzione, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio.

Il giovane si sarebbe recato con la propria automobile lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, fermandosi in una piazzola panoramica. All’interno del veicolo, lasciato regolarmente parcheggiato, sono stati trovati le chiavi nel cruscotto, il cellulare e i documenti d’identità. Poco distante dal luogo del ritrovamento, gli investigatori hanno rinvenuto una tanica contenente residui di benzina, elemento compatibile con un gesto autolesivo volontario.

Le fiamme si sarebbero propagate alle sterpaglie circostanti, ma l’assenza di area boscata nelle immediate vicinanze rende poco plausibile l’intenzione di appiccare un incendio più ampio.

Sono in corso accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del giovane, il contesto personale e familiare, nonché eventuali segnali pregressi. Al momento non emergono elementi che indichino il coinvolgimento di terzi.