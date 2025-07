Sta per scadere il termine per presentare la domanda per il Bonus Sport 2025, l’iniziativa promossa dalla Regione Campania e gestita da ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport – finalizzata a sostenere l’accesso allo sport per i minori residenti sul territorio regionale.

Il “Voucher Sportivo Minori” prevede l’erogazione di un contributo economico fino a 400 euro, destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 17.000 euro (per famiglie con massimo tre figli) o fino a 28.000 euro (per famiglie con quattro o più figli). Il contributo è individuale e può essere richiesto per ciascun figlio avente diritto, senza limiti per nucleo familiare.

Il voucher può essere utilizzato esclusivamente presso associazioni e società sportive dilettantistiche convenzionate, consultabili durante la procedura di richiesta online. Le attività sportive dovranno essere svolte all’interno di strutture riconosciute e aderenti al programma.

La domanda va presentata entro le ore 17:00 del 31 luglio 2025, esclusivamente attraverso il portale regionale VoucherSportiviMinori. Per accedere è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS, allegare l’ISEE in corso di validità e selezionare l’associazione sportiva tra quelle proposte dal sistema.