Drammatica aggressione nel centro di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove nella notte tra sabato e domenica un uomo è morto a seguito di una violenta rissa. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando il 118 ha segnalato la presenza di tre persone ferite in via Trieste. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pomigliano, che hanno constatato il decesso di un uomo di 51 anni, cittadino serbo, trovato riverso a terra. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto per le percosse subite, presumibilmente a seguito di una colluttazione violenta.

Le altre due persone ferite, anch’esse di nazionalità straniera, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso: si ipotizza una rissa

La Procura di Nola ha affidato le indagini ai Carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Una delle piste investigative al momento più accreditate è quella di una rissa degenerata in omicidio, ma nessuna ipotesi viene esclusa.

Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire i momenti precedenti e successivi all’aggressione.