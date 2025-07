Una tragica scoperta è avvenuta nella serata di ieri, intorno alle ore 19:30, in via del Mandrione, nel quadrante sud-est della Capitale. Il corpo senza vita di una donna, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto tra la vegetazione da un passante, che aveva notato un odore molto intenso provenire dalle sterpaglie mentre portava a spasso il cane.

L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e gli agenti del commissariato Viminale, che hanno delimitato l’area e avviato le prime operazioni investigative. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere Tuscolano, non lontano dalla linea ferroviaria.

Secondo le prime informazioni trapelate, sul corpo non sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. Tuttavia, le condizioni del cadavere rendono necessario l’intervento del medico legale per accertare con precisione le cause del decesso. Le prime stime collocano la morte a circa due settimane fa.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono in corso per identificare la vittima e ricostruire le circostanze del decesso. Non si esclude al momento alcuna ipotesi investigativa.