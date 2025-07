Proseguono le attività di controllo straordinario nel centro urbano di Torre del Greco, in provincia di Napoli. I Carabinieri della Compagnia locale, affiancati da unità specializzate del Nucleo Forestale, dal Nucleo Cinofili di Sarno e da un elicottero del Reparto di Pontecagnano, hanno intensificato la presenza sul territorio, concentrandosi sulle aree ritenute più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Durante l’operazione sono identificate 59 persone e controllati 19 veicoli, nell’ambito di un’azione mirata al contrasto della criminalità e alla tutela della salute pubblica.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto 2,9 chilogrammi di hashish nascosti in un’area condominiale. Il blitz ha inoltre portato al sequestro di due cani detenuti illegalmente, in condizioni che fanno ipotizzare gravi maltrattamenti: sono in corso accertamenti veterinari e legali.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al settore alimentare. In un deposito situato nella zona turistica della città, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 300 chilogrammi di pesce, tra cui pesce spada e tonno rosso, destinati con ogni probabilità alla ristorazione locale. I prodotti ittici erano conservati in condizioni igieniche non conformi alle normative vigenti. L’autorità sanitaria è intervenuta per le opportune verifiche e per valutare eventuali responsabilità penali.

Le operazioni rientrano in un più ampio piano di monitoraggio del territorio e proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini.