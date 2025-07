Un grave incidente stradale si è verificato lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, precisamente al chilometro 17,450, tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord, in provincia di Avellino.

Per cause ancora in fase di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento, che ha causato il ferimento di dieci persone. L’impatto, di notevole entità, ha richiesto l’intervento urgente dei mezzi di soccorso: inizialmente sono giunte sul posto quattro ambulanze, alle quali si sono successivamente aggiunti altri mezzi sanitari. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

Sicurezza e traffico: intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, supportare il personale del 118 e gestire la viabilità, fortemente compromessa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al momento, le circostanze precise dello scontro non sono ancora del tutto chiare.

Situazione sotto controllo, ma traffico in tilt

La situazione è tornata progressivamente sotto controllo nel tardo pomeriggio, ma il traffico ha registrato pesanti rallentamenti lungo l’intero tratto interessato. Le autorità raccomandano la massima prudenza e attenzione alla guida, specie in presenza di tratti a scorrimento veloce come questo.