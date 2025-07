Una tragica giornata si è consumata ieri lungo il tratto casertano dell’autostrada del Sole, teatro di due distinti incidenti stradali, uno dei quali ha avuto esito mortale. L’episodio più grave si è verificato nel pomeriggio, intorno alle ore 16, lungo la carreggiata Sud nei pressi dei caselli autostradali di Santa Maria Capua Vetere.

La vittima è Antonio De Stefano, 39 anni, residente a Ceppaloni e dipendente di una ditta di raccolta rifiuti. L’uomo era sceso dal proprio mezzo, verosimilmente per un guasto, e si trovava sulla corsia di emergenza quando è finito travolto da un tir in transito. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Le dinamiche dell’incidente mortale sono ancora al vaglio delle autorità competenti, e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito alle cause esatte dell’investimento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: De Stefano è deceduto sul colpo.

La salma è quindi trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per l’autopsia prevista dalla procedura.

L’incidente ha avuto anche ripercussioni significative sulla viabilità autostradale. Nella zona dell’impatto si sono formate lunghe code e rallentamenti, causando disagi agli automobilisti in transito. Gli interventi di soccorso e i rilievi tecnici hanno richiesto la temporanea parziale chiusura della corsia interessata.