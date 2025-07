Un grave incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi, nei pressi dell’ingresso della zona ASI di Caivano, sulla trafficata strada Sannitica, provocando la morte del 45enne Aniello Savarese, originario di Maddaloni. L’uomo, in sella a una moto Aprilia Pegaso, è deceduto praticamente sul colpo dopo un violento impatto con una Citroen C3 guidata da un 49enne, anch’egli diretto al lavoro.

Lo scontro all’alba: inutili i soccorsi

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino, in un orario di intenso traffico pendolare. Da una prima ricostruzione, ancora da confermare ufficialmente, pare che la Citroen stesse svoltando verso la zona industriale, quando si è verificato l’impatto con la moto che viaggiava nella direzione opposta o parallela.

L’impatto è stato talmente violento che Savarese è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Carabinieri sul posto e traffico in tilt

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caivano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Il traffico sulla strada statale Sannitica è andato rapidamente in tilt, con lunghe code che hanno interessato anche l’accesso al centro commerciale Campania, nelle vicinanze.

Sequestro dei mezzi e autopsia sulla salma

La Procura competente ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti, la moto e l’auto, entrambe gravemente danneggiate. La salma di Aniello Savarese è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia, che potrebbe essere disposta già nelle prossime ore. Solo successivamente si potrà autorizzare lo svolgimento dei funerali.

L’automobilista sotto shock, ferito in modo lieve

Il conducente della Citroen C3, di cui non sono strese note le generalità, è rimasto ferito lievemente ma sotto shock. È sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito, definiti “irripetibili”, come previsto dalla prassi in casi di incidenti mortali.