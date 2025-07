Muoversi gratuitamente su treni e autobus nel Lazio per un mese intero: è quanto offre l’iniziativa “Lazio in Tour Gratis 2025”, attiva dal 1° luglio al 15 settembre 2025, e rivolta ai giovani residenti nella regione di età compresa tra 16 e 25 anni compiuti.

Il progetto, promosso dalla Regione Lazio, punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico locale tra le nuove generazioni, offrendo un’esperienza di mobilità sostenibile e gratuita per 30 giorni consecutivi.

Come ottenere il voucher

Per accedere all’iniziativa è necessario iscriversi alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”, una tessera digitale gratuita che consente anche di ottenere sconti e voucher per eventi culturali, spettacoli e attività sportive.

L’iscrizione avviene interamente online, senza costi né documentazione cartacea. Una volta completata la registrazione, sarà possibile scaricare il voucher di viaggio, valido per 30 giorni dalla prima attivazione.

Quali mezzi si possono utilizzare

Il voucher consente l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Cotral e Trenitalia, inclusi:

Autobus interurbani

Treni regionali in seconda classe

Ferrovie ex concesse:

Roma–Lido

Roma–Civita Castellana–Viterbo

Esclusioni e limitazioni

Sono escluse dall’iniziativa alcune tratte speciali e servizi non ordinari, tra cui:

Leonardo Express (treno diretto Roma Termini – Fiumicino Aeroporto)

Civitavecchia Express

Servizi combinati non gestiti direttamente da Trenitalia

L’agevolazione si applica solo ai servizi standard all’interno dei confini regionali. È quindi consigliabile verificare in anticipo eventuali tratte escluse.

Finalità del progetto

“Lazio in Tour Gratis” non nasce solo per ridurre i costi di viaggio, ma rappresenta una strategia più ampia con obiettivi ben definiti:

Promuovere il territorio regionale tra i giovani

Incoraggiare l’uso abituale del trasporto pubblico

Sostenere la transizione ecologica

La Regione Lazio punta così a costruire una cultura della mobilità sostenibile, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni attraverso strumenti concreti e accessibili.