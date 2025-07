Grave episodio di violenza nel cuore di Salerno, dove una donna è stata brutalmente aggredita in pieno giorno da un uomo, presumibilmente il compagno. Il fatto è avvenuto in piazzetta Monsignor Bolognini, nel quartiere Carmine, davanti al Santuario della Madonna del Carmine e a pochi metri dal supermercato Sole365, in un’area frequentata e affollata.

L’aggressione in pieno giorno davanti a decine di testimoni

Secondo le testimonianze e i video diffusi online, l’uomo ha colpito ripetutamente la donna, usando perfino una maglietta arrotolata come frusta. Dopo averla insultata e spintonata, l’ha trascinata per i capelli lungo il marciapiede, continuando a colpirla anche quando era già a terra. L’intera scena si è consumata tra le urla della vittima e lo sgomento dei passanti.

Alcuni cittadini presenti sono intervenuti per fermare l’aggressore, riuscendo a interrompere la violenza e prestando i primi soccorsi alla donna visibilmente scossa.

Indagini in corso per identificare l’aggressore

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione. Le prime ipotesi parlano di un litigio degenerato tra l’uomo e la donna, entrambi di probabile origine straniera. Il video dell’aggressione, ripreso con i cellulari da alcuni testimoni, è rapidamente diventato virale sui social, generando indignazione e richieste di intervento immediato.

Le forze dell’ordine potrebbero aprire un’indagine per identificare l’autore dell’aggressione e procedere con eventuali misure cautelari. La violenza avvenuta in un luogo pubblico e sotto gli occhi di decine di testimoni rappresenta un nuovo campanello d’allarme sulla necessità di prevenzione e sicurezza nei contesti urbani.