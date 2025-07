Con l’arrivo dell’estate, la Regione Campania ha attivato il Bonus Sport 2025, un contributo economico fino a 400 euro per ciascun minore, destinato a sostenere le famiglie in difficoltà economica e promuovere il diritto allo sport tra i più giovani. L’iniziativa è promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con l’ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, e si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, residenti in Campania.

Finalità del bonus

Il Voucher Sportivo Minori nasce per favorire l’accesso allo sport, contrastare l’esclusione sociale e incentivare stili di vita sani. Si tratta di una misura concreta per aiutare le famiglie colpite dalle difficoltà economiche a garantire ai propri figli la possibilità di praticare attività sportive.

Requisiti per ottenere il Bonus Sport 2025

Per accedere al contributo è necessario rispettare specifici limiti ISEE:

ISEE fino a 17.000 euro per nuclei familiari con fino a tre figli;

ISEE fino a 28.000 euro per famiglie con quattro o più figli.

Il bonus è individuale e può essere richiesto per ogni figlio che soddisfa i seguenti requisiti:

Età compresa tra 6 e 15 anni al momento della domanda;

Residenza in Campania;

ISEE familiare nei limiti previsti.

Dove utilizzare il voucher

Il contributo può essere speso esclusivamente presso ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), SSD (Società Sportive Dilettantistiche) o gruppi sportivi aderenti al progetto.

Durante la compilazione della domanda sarà disponibile l’elenco aggiornato delle strutture convenzionate, per permettere una scelta consapevole da parte delle famiglie.

Come fare domanda per il bonus sport

Le domande per il Bonus Sport 2025 possono essere inviate esclusivamente online fino al 31 luglio 2025.

È necessario accedere alla piattaforma regionale dedicata, tramite il servizio denominato:

“Domanda Voucher Sportivo Minori 2025/2026”.

Per completare la procedura occorre essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CIE o CNS) e allegare la documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE in corso di validità.

Un’opportunità concreta per le famiglie

Il Bonus Sport 2025 rappresenta una misura concreta per contrastare le disuguaglianze e garantire a tutti i minori l’accesso allo sport, elemento fondamentale per la crescita fisica e psicologica. Grazie al contributo fino a 400 euro per ogni ragazzo o ragazza, migliaia di famiglie in Campania potranno affrontare con maggiore serenità le spese legate alle attività sportive.