Grave incidente stradale sabato sera, tra le 21:00 e le 22:00, in via Consortile nel comune di Fisciano, nell’area industriale della Valle dell’Irno. Un tir ha perso parte del carico, causando un violento impatto che ha coinvolto un’utilitaria con a bordo una madre e sua figlia, ora ricoverate in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il mezzo pesante stava transitando lungo via Consortile quando ha perso alcuni cassoni carichi di pomodori, finiti improvvisamente sulla carreggiata. Non è ancora chiaro se l’utilitaria abbia cercato di evitarli o se sia stata colpita direttamente dai cassoni. In entrambi i casi, il veicolo ha perso il controllo, terminando la corsa sul lato destro della strada.

L’automobile è risultata quasi completamente distrutta. A seguito dell’impatto, le due occupanti sono rimaste incastrate tra le lamiere.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano e diverse squadre dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno eseguito un intervento complesso per liberare le donne dal veicolo, vista la gravità delle loro condizioni. Dopo le prime cure, entrambe sono state trasportate in codice rosso al Ruggi di Salerno, dove restano ricoverate in attesa di una prognosi ufficiale.

Indagini in corso

L’incidente è al centro di un’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, giunti sul posto per effettuare rilievi tecnici e raccogliere le testimonianze, tra cui quella del conducente del tir.

Le autorità stanno valutando due ipotesi principali:

L’utilitaria ha cercato di evitare i cassoni, perdendo aderenza e finendo fuori strada;

I cassoni hanno colpito direttamente l’auto, provocandone lo sbandamento.

Sono al vaglio anche immagini di videosorveglianza della zona per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento si procede per il reato di lesioni personali, considerata la gravità delle condizioni in cui versano le due donne.