Un uomo di 68 anni residente a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è deceduto a causa del virus West Nile. Si tratta della terza vittima registrata in Campania e della settima a livello nazionale dall’inizio dell’anno. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove il paziente era ricoverato da alcuni giorni in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. Secondo fonti sanitarie, l’uomo aveva contratto una forma neuroinvasiva dell’infezione, che ha provocato un rapido deterioramento del quadro clinico.

Il virus West Nile, trasmesso principalmente tramite la puntura di zanzare infette, è monitorato con crescente attenzione dalle autorità sanitarie, soprattutto nei mesi estivi. Il Ministero della Salute ha rafforzato i controlli epidemiologici e raccomanda alla popolazione di adottare misure preventive per ridurre il rischio di contagio.

L’Asl di Caserta, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha avviato attività di sorveglianza entomologica e interventi di disinfestazione nelle aree interessate.