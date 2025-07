Due giovani di origine marocchina, di 17 e 18 anni, sono morti questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 8:15 sulla Strada Statale 125, nel tratto rettilineo di Malchittu, alle porte di Arzachena, in Sardegna. Coinvolti nello scontro anche un terzo ragazzo, di 16 anni, ricoverato in condizioni gravissime, e due donne ferite in modo serio.

Lo scontro frontale e i soccorsi

I tre ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta diretta verso il luogo di lavoro, un parco acquatico a Baja Sardinia. L’auto si è scontrata frontalmente con un SUV con a bordo due donne. L’impatto è stato violentissimo.

I due giovani deceduti erano residenti ad Arzachena.

Il terzo ragazzo, 16 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in condizioni critiche.

Le due donne che viaggiavano sul SUV sono state ricoverate in codice rosso all’ospedale di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti:

La Polizia Stradale del Commissariato di Cannigione

Gli agenti della Polizia Locale di Arzachena

I Vigili del Fuoco di Arzachena, che hanno estratto i feriti dalle lamiere

La Strada Statale 125 è attualmente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Una comunità sotto shock

Il drammatico incidente ha scosso profondamente la comunità di Arzachena, dove i tre giovani vivevano. I ragazzi stavano andando al lavoro presso il parco acquatico Aquadream di Baja Sardinia. Alla guida della Ford Fiesta si trovava il 18enne, che aveva da poco ottenuto la patente.

A seguito della tragedia, il parco è rimasto chiuso per lutto. I gestori e il personale, profondamente colpiti dalla notizia, hanno espresso dolore e incredulità per la scomparsa dei due colleghi.

Indagini in corso

La Polizia Stradale e la Polizia Locale di Arzachena stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, le cause dello scontro frontale non sono ancora note.