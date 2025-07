Una violenta esplosione ha scosso questa mattina la zona di via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma. Il boato, avvenuto intorno alle 8:00 nei pressi di un distributore di carburante, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri della Capitale. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da vari punti della città.

Il bilancio provvisorio: 21 feriti, colpiti soccorritori e forze dell’ordine

Secondo le prime informazioni, almeno 21 persone sono rimaste ferite. Tra queste si contano nove agenti di polizia, un vigile del fuoco e un operatore del 118, tutti colpiti da ustioni ma non in pericolo di vita. Alcuni passanti avrebbero riportato ferite lievi.

Immediatamente dopo l’esplosione, l’area è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine. I vigili del fuoco e il personale sanitario sono intervenuti con diverse squadre. In un vicino parcheggio è stato allestito un posto medico avanzato per fornire le prime cure ai feriti e alle persone intossicate, in attesa del trasferimento negli ospedali della zona.

La dinamica: urtata una conduttura, poi la deflagrazione

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato innescato da un camion che avrebbe danneggiato una conduttura durante una manovra. I vigili del fuoco erano già presenti sul posto per gestire la perdita quando si è verificata l’esplosione, che ha investito anche i sanitari già in zona.

L’onda d’urto ha causato danni strutturali ad alcuni edifici circostanti e provocato un incendio che ha coinvolto un deposito giudiziario situato dietro il distributore. Le fiamme sono ancora attive e i vigili del fuoco stanno operando per domare l’incendio e prevenire ulteriori esplosioni a catena, nonché per accertare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

Le indagini: attesa per la relazione ufficiale

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per accertare le cause della deflagrazione. Il fascicolo sarà affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo. I primi riscontri tecnici sono attesi dalle squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Non si esclude che l’esplosione sia infatti causata da una fuga di gas, forse legata a un guasto nella pompa di una cisterna.

Reazioni istituzionali e gestione dell’emergenza

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è informata dell’accaduto e ha avuto contatti diretti con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Palazzo Chigi ha riferito che la premier è in costante aggiornamento tramite il sottosegretario Alfredo Mantovano, con particolare attenzione alle condizioni dei feriti e alla gestione dell’emergenza.

Testimonianze: «Sembrava un attentato»

Numerose le segnalazioni di residenti svegliati dall’esplosione. «Il boato è stato fortissimo, sembrava una bomba», ha raccontato una residente della zona. «Le finestre hanno tremato come in un terremoto, poi abbiamo visto il fumo salire», ha aggiunto un altro testimone.

Viabilità modificata e area interdetta

La zona di via dei Gordiani è attualmente chiusa al traffico. Gli agenti della polizia locale sono impegnati nella gestione della viabilità e nel mantenimento dell’ordine pubblico. Si consiglia agli automobilisti di evitare l’area e seguire i percorsi alternativi indicati dalle autorità.