Una nuova sequenza sismica ha interessato la zona dei Campi Flegrei e la città di Napoli nelle prime ore di oggi, venerdì 18 luglio 2025. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, alle 9:14 locali è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro in mare nei pressi di via Napoli, a una profondità di circa 2,5 km.

Il sisma è chiaramente avvertito in diversi quartieri della zona occidentale di Napoli e nei comuni limitrofi, provocando momenti di panico e spingendo centinaia di persone a riversarsi in strada. Non risultano al momento danni gravi a persone o edifici, ma i controlli sono in corso.

Sciame sismico in atto nell’area flegrea

In una nota ufficiale, il Comune di Pozzuoli ha confermato l’avvio di uno sciame sismico a partire dalle ore 08:51 locali (06:51 UTC). L’amministrazione ha dichiarato di seguire con attenzione l’evolversi della situazione, in collaborazione con la Protezione Civile comunale e l’Osservatorio Vesuviano. Sono attesi ulteriori aggiornamenti fino alla conclusione del fenomeno.

Ripercussioni sui trasporti ferroviari

A seguito del terremoto, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha disposto la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria per consentire le verifiche di sicurezza sulle infrastrutture:

Linee Cumana e Circumflegrea: servizio interrotto

Nodo di Napoli: circolazione sospesa in via precauzionale

Alta Velocità e Intercity: possibili ritardi

Treni Regionali: previste limitazioni di percorso e cancellazioni

I tecnici sono al lavoro per il monitoraggio delle linee e dei binari, con l’obiettivo di ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile.