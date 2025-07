Tentata rapina in pieno centro a Caserta, dove un 26enne di origine marocchina è stato denunciato dai carabinieri dopo aver minacciato un giovane con un cavatappi nel tentativo di sottrargli del denaro.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Ricciardi, una delle strade più centrali della città. Secondo la ricostruzione dei militari, il 26enne si sarebbe avvicinato a un ragazzo di 18 anni, chiedendogli insistentemente dei soldi. Al rifiuto del giovane, l’uomo avrebbe estratto un oggetto appuntito – rivelatosi poi un cavatappi – per intimidirlo e costringerlo a consegnare denaro.

La vittima reagisce e chiama i carabinieri

Nonostante la minaccia, il 18enne non ha ceduto e ha risposto con un netto rifiuto. L’aggressore si è quindi dato alla fuga, ma il giovane ha prontamente allertato i carabinieri, che hanno avviato le ricerche nella zona.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i militari sono riusciti a rintracciare il sospetto poco distante dal luogo dell’aggressione. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso del cavatappi utilizzato per minacciare il ragazzo.

Denunciato per tentata rapina

Per il 26enne è scattata una denuncia a piede libero per tentata rapina. L’arma impropria è stata sequestrata. Le forze dell’ordine stanno verificando se l’uomo sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti in città nelle ultime settimane.