Tragedia sfiorata nella notte a Santa Lucia, frazione della località Spuniata a Cava De’ Tirreni, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato la moglie durante un violento episodio domestico, per poi tentare il suicidio.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta intorno alle 2 del mattino. L’uomo, identificato con le iniziali V.R., impiegato nel settore edile, avrebbe colpito ripetutamente la moglie, V.C., 35 anni, all’addome con un coltello da cucina. Subito dopo, avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso, procurandosi una profonda ferita alla gola.

Entrambi sono stati soccorsi tempestivamente e non versano in pericolo di vita. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo”, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Dopo una notte trascorsa nel reparto di rianimazione, è stata trasferita in reparto ordinario.

L’uomo si trova invece ricoverato all’ospedale “San Leonardo”, sotto stretta osservazione medica.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto. Non sono esclusi sviluppi nelle prossime ore.