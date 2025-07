Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli, intensificati durante il periodo estivo in considerazione dell’aumento del flusso turistico e dell’esigenza di contrastare la detenzione illegale di armi. Nella notte scorsa, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 28 e 22 anni, entrambi residenti a Brusciano e con precedenti di polizia, accusati di porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento e di ricettazione.

L’episodio si è verificato in via Salvator Rosa, dove gli agenti della Squadra Mobile – in particolare i “Falchi” – hanno notato un gruppo numeroso di giovani a bordo di motocicli che procedevano a velocità sostenuta, eseguendo manovre pericolose per la circolazione. Il comportamento sospetto ha indotto i poliziotti a intervenire prontamente, fermando e identificando i soggetti coinvolti.

L’intervento ha dato esito positivo: due dei fermati sono trovati in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di sette cartucce, oltre a circa 2.500 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La natura sospetta dell’arma e del denaro ha portato all’arresto immediato dei due giovani da parte del personale operante.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio messa in atto dalla Polizia per garantire maggiore sicurezza urbana e prevenire episodi di criminalità nelle aree più frequentate della città, soprattutto durante la stagione estiva.