La futura stazione dell’alta velocità Vesuvio Est, prevista nel Comune di Striano e inserita lungo la linea AV/AC Napoli–Salerno, rappresenta un’infrastruttura strategica per il rilancio dell’intero quadrante campano. A evidenziarne l’importanza è Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno ed ex parlamentare, commentando i dati dello studio trasportistico recentemente pubblicato dalla Regione Campania e realizzato da ACaMIR, l’Agenzia regionale per la mobilità.

Secondo lo studio, la stazione sarà in grado di generare entro il 2035 una domanda stimata di 2,8 milioni di passeggeri annui, con una media giornaliera di circa 7.850 spostamenti, di cui oltre 750 relativi alla lunga percorrenza. La domanda potrebbe ulteriormente crescere in caso di potenziamento dei collegamenti turistici verso mete ad alta attrattività come Pompei e Sorrento.

“È un risultato che premia anni di impegno istituzionale – dichiara Villani –. Durante la mia attività parlamentare ho sollecitato quest’opera con interrogazioni, incontri con RFI e il Ministero dei Trasporti, coinvolgendo la Commissione Trasporti e i rappresentanti regionali. Oggi il progetto è supportato da dati concreti che ne attestano la validità e l’impatto sul territorio.”

Il piano complessivo prevede un investimento di 114 milioni di euro, di cui 80 milioni destinati alla realizzazione della stazione e la restante parte dedicata a infrastrutture complementari come parcheggi, miglioramento della viabilità locale e accessi.

Particolare attenzione è riservata anche al potenziamento del trasporto pubblico locale, con la previsione di nuove linee su gomma per garantire il collegamento tra la stazione e i principali centri dell’area, come Angri, San Marzano sul Sarno, Pagani e San Valentino Torio, attualmente non serviti direttamente dalla rete ferroviaria.

“La stazione Vesuvio Est rappresenta molto più di un semplice snodo ferroviario: è un’opportunità per rilanciare la mobilità sostenibile e l’economia di un’area vasta, densamente popolata e produttiva. Migliorerà la qualità della vita e l’accessibilità per migliaia di cittadini”, aggiunge Villani.

La coordinatrice sottolinea anche il coinvolgimento della comunità e l’importanza della trasparenza: l’ingegnere Giuseppe Nappo, esperto del settore e residente a Poggiomarino, fornirà supporto tecnico e affiancherà enti locali, comitati civici e cittadini nel monitoraggio del progetto.

“Il Movimento 5 Stelle – conclude Villani – continuerà a lavorare a livello parlamentare e regionale per garantire tempi certi di realizzazione, massima trasparenza e piena coerenza con le reali esigenze del territorio. L’obiettivo è una Campania più connessa, moderna e competitiva.”