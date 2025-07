Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 32 e 34 anni, entrambi originari di Portici e con precedenti di polizia, per furto aggravato. L’intervento è avvenuto grazie alla segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Portici-Ercolano, che ha immediatamente inviato una pattuglia in via De Lauzieres, dove era segnalato un furto in corso all’interno di un istituto scolastico.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso i due uomini mentre stavano caricando su un furgone del materiale asportato dall’edificio. I poliziotti sono riusciti a bloccarli sul fatto e, durante il controllo, hanno rinvenuto 10 piastre in ferro e 5 rubinetti provenienti da fontane dell’istituto.

I due soggetti sono arrestati in flagranza di reato e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in episodi simili avvenuti nella zona.