Nessun vincitore del “6” al concorso odierno del Superenalotto, ma la fortuna ha comunque fatto tappa in Campania, dove è stato realizzato un 5+1 da 484.324,70 euro. La schedina vincente è giocata presso la Tabaccheria Cuomo di via San Domenico 102 a Pagani, in provincia di Salerno. Si tratta di una schedina a due pannelli, risultato di una giocata fortunata che ha sfiorato il jackpot milionario.

Oltre alla vincita del 5+1, sono assegnati premi anche nelle altre categorie, secondo le quote ufficiali.

Il Jackpot sale a 31,1 milioni di euro

Con l’assenza del “6”, il jackpot continua a crescere, raggiungendo quota 31,1 milioni di euro per il prossimo concorso. Una cifra che continua ad attirare milioni di giocatori in tutta Italia.

Il Superenalotto continua a premiare il Sud

La vincita di oggi conferma un trend positivo per la Campania, regione spesso protagonista di premi importanti nelle ultime settimane. Il risultato ottenuto a Pagani rappresenta un colpo significativo per il fortunato o i fortunati giocatori, premiati da una combinazione vincente.