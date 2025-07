Nel 2025 oltre 1,9 milioni di persone risultano iscritte a un’università italiana. Un dato significativo, che riflette l’importanza crescente della formazione accademica nel nostro Paese. Tuttavia, affrontare un percorso universitario richiede un investimento economico considerevole, soprattutto per chi studia lontano da casa. Oltre alle tasse universitarie, le famiglie devono sostenere spese per affitto, trasporti, vitto, libri e materiali didattici, che incidono in modo rilevante sul bilancio mensile.

Per rispondere a queste esigenze, lo Stato e le università mettono a disposizione una serie di agevolazioni economiche e bonus per studenti universitari. In questa guida aggiornata al 2025-2026, elenchiamo tutte le misure attualmente disponibili, con requisiti e modalità di accesso.

1. No Tax Area Università 2025

La No Tax Area è una misura di esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, destinata a studenti con un ISEE inferiore a 22.000 euro. Si tratta della soglia minima stabilita dalla normativa nazionale, alla quale gli atenei possono aggiungere criteri integrativi.

Come funziona:

Ogni università può decidere soglie più ampie o agevolazioni parziali.

L’agevolazione si applica solo con la presentazione dell’ISEE Università, un documento specifico che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

Per verificare se si ha diritto all’esonero, è necessario consultare il regolamento tasse dell’ateneo di riferimento.

2. Detrazione Affitto Studenti Fuori Sede

Gli studenti che risiedono fuori sede per motivi di studio possono accedere a una detrazione fiscale del 19% sulle spese di affitto.

Limiti e condizioni:

Il rimborso massimo è pari a 500,17 euro annui, calcolati su un importo massimo detraibile di 2.633 euro.

L’immobile in affitto deve distare almeno 100 km dal comune di residenza (ridotti a 50 km per residenti in zone montane o disagiate).

Non sono ammessi contratti di subaffitto.

Non è applicabile a corsi post-laurea (master, dottorati, scuole di specializzazione).

Per ottenere il beneficio è necessario conservare il contratto d’affitto registrato e inserirlo nella dichiarazione dei redditi.

3. Bonus Affitto Studenti Fuori Sede 2025

Oltre alla detrazione fiscale, è disponibile un ulteriore contributo statale, il Bonus Affitto Studenti Fuori Sede, introdotto nel 2021 e confermato per il 2025.

Caratteristiche principali:

Può essere richiesto solo da chi ha un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Non è cumulabile con altri contributi pubblici per l’alloggio.

L’importo varia in base al numero di richieste e alla disponibilità di fondi dell’università.

I fondi sono gestiti direttamente dagli atenei, che pubblicano appositi bandi annuali. È quindi fondamentale monitorare il sito web della propria università per conoscere le scadenze e le modalità di partecipazione.

4. Bonus Giovani Under 31

Il Bonus Giovani Under 31 è una misura trasversale che offre agevolazioni per studenti e neolaureati, tra cui:

Agevolazioni per l’affitto

Bonus cultura

Incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori

Le condizioni di accesso variano a seconda della misura. Per restare aggiornati è consigliabile consultare regolarmente i portali istituzionali (INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro).

5. Borse di Studio Universitarie 2025

Le borse di studio per studenti universitari rappresentano una delle principali fonti di sostegno economico. Sono erogate da enti regionali (come ERSU o ADISU) o direttamente dagli atenei, e coprono in parte o totalmente:

Tasse universitarie

Alloggio e mensa

Spese di trasporto

Requisiti:

ISEE e ISPE inferiori a determinate soglie

Iscrizione regolare al corso di studi

Merito accademico, in alcuni casi

Le domande devono essere presentate ogni anno entro i termini stabiliti nei bandi ufficiali.

6. Supporto Psicologico Gratuito per Studenti

Sempre più università offrono servizi gratuiti di assistenza psicologica, dedicati a studenti che affrontano difficoltà legate allo studio, all’ansia da esame o al benessere personale.

Questi servizi sono accessibili tramite prenotazione online o presso gli sportelli di orientamento dell’ateneo.