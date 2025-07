Il Consiglio Metropolitano di Napoli, riunito martedì sera presso l’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria La Nova, ha approvato una serie di importanti provvedimenti riguardanti strade, scuole, ambiente e progetti sociali. Tra le principali misure, spiccano lo stanziamento di oltre 23 milioni di euro per la manutenzione stradale e la riprogrammazione di 2,5 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione per interventi strategici sul territorio.

Piano Strategico: fondi per il Comune di Napoli

Attraverso la variazione di bilancio, sono stati assegnati fondi per interventi mirati nel capoluogo partenopeo:

220.000 euro per la riqualificazione del Parco Virgiliano

193.000 euro per il Parco Massimo Troisi

63.000 euro per l’Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco

500.000 euro per l’acquisto di automezzi per la raccolta rifiuti ingombranti

350.000 euro per la bonifica amianto in 104 alloggi del Campo Bipiani di Ponticelli

205.000 euro per il completamento del Museo Totò

Interventi nell’area metropolitana

Ulteriori stanziamenti riguardano i comuni della provincia:

119.000 euro per la demolizione dell’ex liceo scientifico di San Giorgio a Cremano

573.000 euro per il consolidamento dell’edificio scolastico del 4° Circolo a Portici

282.000 euro per la realizzazione di un’area verde attrezzata in via Filichito a Casalnuovo

Manutenzione stradale: via al piano triennale 2025-2027

Con uno stanziamento complessivo di 23,5 milioni di euro, il Consiglio ha approvato:

4,2 milioni di euro per le quote annuali degli Accordi Quadro per la manutenzione straordinaria delle arterie stradali (zone occidentali, orientali e assi a scorrimento veloce)

1,2 milioni per le strade delle zone omogenee

18 milioni per il Piano triennale 2025-2027 per la rete stradale di interesse regionale, co-finanziato dalla Regione Campania (5,2 milioni tramite ACaMIR)

Il piano prevede interventi su circa 460 km di strade al giorno, per un totale annuo di 162.000 km, e prevede l’impiego di disoccupati di lunga durata.

Focus su Barano d’Ischia: SP155 e parcheggi

Approvato anche il finanziamento di 450.000 euro per il completamento della SP155 Testaccio/Maronti. Sarà alleggerito il muro e realizzata una struttura in cemento armato per la messa in sicurezza e l’ampliamento delle aree parcheggio.

Scuole: fondi per adeguamento e attrezzature

190.000 euro per l’adeguamento strutturale delle scuole dell’area flegrea, a seguito delle verifiche sismiche

135.000 euro per attrezzature enogastronomiche all’IPSSAR Viviani di Castellammare di Stabia, in vista del trasferimento nella nuova sede di via Savorito

Progetto “SosteniAMO il Quartiere”: quasi un milione contro la marginalità minorile

Il Consiglio ha accolto l’iscrizione in bilancio del finanziamento di 937.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Interno per il progetto sociale “SosteniAMO il Quartiere”, nato come evoluzione del precedente “Esserci nel Quartiere”.

L’obiettivo è prevenire la devianza minorile in aree a rischio attraverso laboratori e percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Il progetto coinvolgerà 217 ragazzi per 20 mesi e si concentrerà su:

Napoli: San Giovanni a Teduccio e Ponticelli

Provincia: Salicelle (Afragola), Parco Verde (Caivano), Parco De Nicola (Castello di Cisterna), Casacelle (Giugliano), Pontecitra (Marigliano)

Maxi-schermi per la festa scudetto

Ratificato lo stanziamento di 530.000 euro disposto dal sindaco Gaetano Manfredi per l’allestimento di maxischermi nelle piazze dei comuni della Città Metropolitana in occasione della partita Napoli-Cagliari del 23 maggio, che ha sancito la vittoria del quarto scudetto.

Altri provvedimenti

Surroga del consigliere Luigi Grimaldi con Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Bel Sito

Riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio

Minuto di silenzio in ricordo di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio ad Afragola.