Il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato una manovra finanziaria da circa 80 milioni di euro, destinata a istruzione, infrastrutture e mobilità sostenibile. L’intervento, deliberato nel corso dell’ultima seduta dell’Assise, mira a rafforzare l’offerta scolastica e a migliorare la rete viaria e i servizi tecnici sul territorio.

Scuola: 45 milioni dall’avanzo di amministrazione

Una parte consistente delle risorse — 45 milioni di euro — proviene dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione ed è destinata a nuove sedi scolastiche e manutenzione straordinaria degli istituti esistenti. Gli interventi principali:

5,5 milioni di euro per l’acquisto di un nuovo edificio scolastico a Quarto;

400mila euro per uno stabile destinato all’Istituto “Gandhi” di Casoria, che riceve anche 2,3 milioni per un progetto di ampliamento;

250mila euro per l’acquisizione di un edificio scolastico a Sant’Antimo;

7 milioni per la ristrutturazione del Sereni ad Afragola;

1,5 milioni per la manutenzione straordinaria dell’Istituto Brunelleschi, sempre ad Afragola, con interventi su spazi sportivi, interni e impianti antincendio;

Avvio del progetto per la Cittadella Scolastica di Pomigliano d’Arco.

Palestre scolastiche: 3,3 milioni dal bando del Ministero dell’Istruzione

Attraverso un finanziamento di 3,3 milioni di euro ottenuto tramite un bando ministeriale, la Città Metropolitana avvierà interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche in diversi comuni:

Rosmini di Palma Campania – 440mila euro

Giordano Bruno di Grumo Nevano – 380mila euro

Marie Curie di Napoli – 650mila euro

Sbordone di Napoli – 684mila euro

Albertini di Nola – 421mila euro

Pitagora di Torre Annunziata – 690mila euro

Mobilità e viabilità: 3 milioni per lo svincolo della Circumvallazione Esterna

Approvato anche lo stanziamento di 3 milioni di euro per servizi tecnici di ingegneria e architettura, finalizzati alle verifiche strutturali e alla progettazione esecutiva per il completamento dello svincolo della S.P. 1 Circumvallazione Esterna di Napoli, in corrispondenza del collegamento con la viabilità provinciale e il Centro Agro Alimentare di Napoli (C.A.A.N.), nel territorio comunale di Volla.

Nuove nomine

Infine, il Consiglio ha approvato la surroga del Consigliere Massimo Pelliccia, decaduto dalla carica di Sindaco di Casalnuovo, con l’ingresso del Consigliere Rosario Di Roberto, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle elezioni metropolitane del 2022 e attualmente consigliere comunale a Quarto.