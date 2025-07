Con l’aggiornamento del Portale ENEA, attivo dal 30 giugno 2025, prende ufficialmente il via la fase operativa per accedere alle nuove detrazioni fiscali per il risparmio energetico, comprese nel pacchetto dei cosiddetti “bonus famiglia”. Si tratta di agevolazioni fondamentali per chi ha sostenuto spese per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, tra cui rientrano:

Sostituzione di infissi

Installazione di pompe di calore ad alta efficienza

Adozione di sistemi ibridi di nuova generazione

Comunicazione obbligatoria per accedere alle detrazioni

Per beneficiare degli incentivi fiscali, è obbligatoria la trasmissione della comunicazione all’ENEA. Questo adempimento riguarda tutti i contribuenti che hanno concluso interventi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

A partire dal 30 giugno, coloro che rientrano in questa casistica hanno a disposizione 90 giorni di tempo per inviare la documentazione richiesta tramite il portale ENEA.

Modalità di accesso e documentazione

L’accesso al portale avviene attraverso credenziali digitali quali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

All’interno del portale sarà necessario compilare i moduli previsti, allegando le informazioni tecniche sugli interventi eseguiti e rispettando scrupolosamente i requisiti richiesti.

Conseguenze in caso di mancato invio

Il mancato rispetto dei termini di trasmissione comporta la perdita del diritto alle detrazioni fiscali, come confermato anche dalla recente circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate. Nonostante alcune incertezze giurisprudenziali emerse da sentenze della Cassazione, la prassi consolidata dell’Amministrazione Finanziaria prevede l’applicazione rigida della scadenza dei 90 giorni.