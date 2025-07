Paura ad Acilia, nel quadrante tra Roma Sud e Ostia, dove nella notte una ragazza egiziana di 19 anni è stata colpita da un proiettile mentre si trovava affacciata al balcone di un’abitazione in via Giuseppe Beduschi. Secondo una prima ricostruzione, i colpi sarebbero esplosi da un’auto in transito, il cui conducente ha aperto il fuoco per ragioni ancora da chiarire. Il proiettile ha raggiunto la giovane al ginocchio, provocandole una ferita fortunatamente non letale.

La giovane era in vacanza in Italia

La vittima si trovava in Italia da giugno, per trascorrere un periodo di vacanza con il padre, residente e lavoratore stabile nel nostro Paese. Subito dopo l’accaduto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia e della compagnia di Ostia, oltre ai sanitari del 118, che hanno trasportato la giovane in ospedale.

La 19enne non è in pericolo di vita, ma è attualmente ricoverata per le cure necessarie.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’episodio e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire il tragitto dell’auto da cui sono partiti gli spari.

Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella di un atto intimidatorio o di uno scambio di persona.