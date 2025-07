Una tragedia sconvolgente ha colpito una tranquilla festa di compleanno nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo di 71 anni, Sandrino Spingardi, ha aperto il fuoco contro alcuni partecipanti, provocando la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 19:00 in un casolare nella frazione di Marotta, nel comune di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. All’interno della casa si stava svolgendo una festa per una bambina, organizzata dalla madre e dalla nonna, entrambe di origine boliviana. Presenti altri bambini con i rispettivi genitori.

Secondo le prime ricostruzioni, Spingardi – descritto come una persona solitaria e introversa – avrebbe fatto irruzione nell’abitazione armato di pistola, iniziando a sparare all’improvviso. La vittima è una donna di 44 anni, cognata dell’aggressore, colpita mortalmente alla testa. Un’altra donna, madre della bambina festeggiata, è stata raggiunta da diversi proiettili al volto e all’addome. Attualmente si trova ricoverata in condizioni critiche all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Dopo la sparatoria, l’uomo si è barricato in una stanza dell’abitazione. L’assedio delle forze dell’ordine si è concluso solo in serata, quando l’omicida si è arreso ai carabinieri senza opporre ulteriore resistenza.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente del gesto. La comunità è sotto shock per l’accaduto, che ha trasformato una giornata di festa in un dramma di sangue e dolore.