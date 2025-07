L’Assegno di Inclusione (AdI) ha una validità di 18 mesi. Al termine di questo periodo, è necessario presentare una nuova domanda per il rinnovo. Durante l’attesa per la verifica della pratica, il contributo non viene erogato. Per evitare un’interruzione economica, l’INPS ha previsto un bonus una tantum di 500 euro, che sarà accreditato nel mese di agosto 2025, insieme alla prima mensilità del nuovo assegno per chi ha diritto al rinnovo.

A chi spetta il bonus di 500 euro

Il bonus sarà destinato a coloro che:

Hanno iniziato a percepire l’AdI a gennaio 2024

Hanno terminato i 18 mesi di erogazione a giugno 2025

Hanno presentato domanda di rinnovo nei tempi previsti

L’erogazione del bonus potrà avvenire tra agosto e dicembre 2025, in base ai tempi di lavorazione delle domande da parte dell’INPS.

Requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione

Possono presentare domanda i nuclei familiari che includono almeno uno dei seguenti soggetti:

Persona con disabilità

Minorenne

Anziano di almeno 60 anni

Componente in condizioni di svantaggio economico e sociale, seguito dai servizi socio-sanitari pubblici

Il beneficio può essere riconosciuto anche alle famiglie che:

Si prendono cura di figli minori di 3 anni

Hanno almeno tre figli minorenni

Assistono persone non autosufficienti o con disabilità grave

Requisiti di cittadinanza e residenza

Per accedere all’AdI (e al bonus), il richiedente deve:

Essere cittadino italiano, europeo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno

Risiedere in Italia da almeno 5 anni, di cui 2 in modo continuativo

Gli stessi requisiti valgono anche per gli altri componenti del nucleo familiare

Esclusioni: Non possono accedere al beneficio coloro che sono:

Sottoposti a misure cautelari personali o di prevenzione

Condannati con sentenza definitiva o patteggiamento negli ultimi 10 anni

Requisiti economici

Per avere diritto all’Assegno di Inclusione è necessario:

Un ISEE in corso di validità inferiore a 10.140 euro

Un reddito familiare annuo inferiore a 6.500 euro, calcolato secondo la scala di equivalenza stabilita dalla normativa.