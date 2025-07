Spettacolare incidente nel pomeriggio di ieri nella parte alta di via Tassoa a Napoli, poco prima delle ore 16. Una Smart si è ribaltata nella curva che precede l’ingresso al Parco Matarazzo, finendo sulla corsia opposta.

Fortunatamente, le auto che transitavano in senso contrario hanno fatto in tempo a rallentare e ad evitare lo scontro, impedendo conseguenze ben più gravi.

Il conducente ferito in modo lieve

Alla guida della vettura c’era un uomo di circa cinquant’anni, che ha riportato solo escoriazioni a una mano e qualche contusione. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I residenti: “Troppi ribaltamenti, servono interventi”

L’episodio riaccende l’allarme tra i residenti della zona, che segnalano una frequenza anomala di incidenti simili. Secondo quanto riferito, sarebbero numerosi i casi di capottamenti negli ultimi mesi lungo quel tratto di strada.

Le possibili cause? Velocità elevata, ma anche le condizioni del manto stradale, che – denunciano i cittadini – sarebbe ormai ridotto a un tappetino di vecchio bitume deteriorato, con un’aderenza sempre più precaria, soprattutto in curva.

Una zona a rischio

Il tratto in questione, noto per le sue curve strette e la scarsa manutenzione, necessita a detta dei residenti di interventi urgenti per la messa in sicurezza: segnaletica più visibile, rifacimento del fondo stradale e, se necessario, dissuasori di velocità.