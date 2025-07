Paura nel pomeriggio di sabato sulla Tangenziale di Napoli, dove una Smart ha improvvisamente preso fuoco sulla rampa Italia ’90, all’altezza dell’uscita di Fuorigrotta. L’incendio ha generato momenti di forte tensione, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Le fiamme dopo un guasto: conducente in salvo

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si è improvvisamente fermata dopo aver superato il casello, per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente, resosi conto del problema, ha abbandonato tempestivamente il veicolo, riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente l’abitacolo.

Incendio esteso a sterpaglie e magazzino

Il rogo, alimentato anche dalle alte temperature e dalla vegetazione secca circostante, ha coinvolto le sterpaglie ai bordi della carreggiata, estendendosi fino a un magazzino adiacente alla Tangenziale. La struttura ha subito alcuni danni, ma non si segnalano persone coinvolte.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito, molti dei quali hanno temuto si trattasse di un incendio doloso, come purtroppo già avvenuto in passato durante le giornate di caldo intenso.

Intervento dei Vigili del Fuoco e traffico temporaneamente bloccato

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati dagli ausiliari del traffico della Tangenziale e dalle forze dell’ordine. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, è stata temporaneamente chiusa la rampa di Fuorigrotta, mentre la Tangenziale è rimasta aperta, con la circolazione gestita in modo da evitare congestioni.

L’incendio è completamente domato entro le 19, e il traffico ha potuto riprendere regolarmente. Non si sono registrati feriti né danni gravi alle infrastrutture principali.

Indagini in corso: probabile guasto meccanico

Le indagini sono ora affidate agli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un guasto meccanico che ha causato il surriscaldamento del veicolo.

La Tangenziale di Napoli è tornata regolarmente operativa nella giornata di ieri, senza ulteriori criticità segnalate.