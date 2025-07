Dal ieri 7 luglio è disponibile Sinfonia Salute, la nuova app della Regione Campania per la gestione dei servizi sanitari digitali. Lo strumento sostituisce la precedente app “Campania in Salute” e ne amplia notevolmente le funzionalità, offrendo una piattaforma unica per l’accesso a prestazioni sanitarie, telemedicina, fascicolo sanitario elettronico e bonus regionali.

Funzionalità principali di Sinfonia Salute

1. Prenotazione di visite ed esami tramite CUP unico

Sinfonia Salute integra il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale, che consente di prenotare online:

Visite specialistiche

Esami diagnostici

Prestazioni presso oltre 1.200 strutture sanitarie private accreditate oltre che in quelle pubbliche

Si tratta del primo CUP in Italia a integrare in un’unica piattaforma l’intera rete sanitaria regionale, sia pubblica sia privata.

2. Cambio del medico di base o pediatra

La nuova app permette ai cittadini di scegliere o revocare il proprio medico di famiglia o pediatra direttamente online, senza recarsi fisicamente agli sportelli dell’ASL.

3. Telemedicina da casa

La piattaforma abilita:

Consultazioni sanitarie a distanza

Elettrocardiogrammi domiciliari

Teleconsulti prescritti dal medico curante

Tutto può essere eseguito da casa, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti.

4. Fascicolo Sanitario Elettronico integrato

Attraverso l’app, ogni cittadino può consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che contiene:

Interventi medici subiti

Terapie e prescrizioni

Vaccinazioni (oltre 10 milioni registrate)

Referti e documentazione sanitaria (più di 30 milioni di documenti)

L’accesso ai dati è subordinato all’autorizzazione esplicita dell’utente.

5. Certificazione del reddito per esenzioni ticket

Gli utenti possono autocertificare il proprio reddito per beneficiare delle esenzioni ticket direttamente dalla app, semplificando l’iter burocratico.

6. Bonus secondo figlio: 600 euro per acquisti in farmacia

Sinfonia Salute consente la richiesta del contributo di 600 euro riservato alle madri che hanno avuto un secondo figlio, da utilizzare per l’acquisto di prodotti in farmacia.

7. Assistenza protesica e dispositivi medici a domicilio

Grazie alla prescrizione del medico di famiglia, è possibile richiedere e ricevere a domicilio:

Protesi

Ausili e dispositivi medici

I numeri del sistema digitale sanitario campano

Secondo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la digitalizzazione ha già ottenuto risultati significativi:

900.000 prenotazioni in 10 mesi tramite CUP

600.000 cambi di medico di base gestiti online

20.000 operatori sanitari attivi (inclusi medici di famiglia)

Oltre 2.000 farmacie aderenti al sistema CUP regionale

Un modello digitale per la sanità pubblica

Il progetto è stato realizzato con fondi europei ed è oggi uno dei modelli più avanzati in Italia nel campo della sanità digitale. Sinfonia Salute consente un’integrazione completa tra pubblico e privato, garantendo tempi ridotti, maggiore accessibilità e una migliore qualità dei servizi sanitari per tutti i cittadini campani.