Arresto al porto turistico di Napoli da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Centro, che hanno bloccato un uomo durante i controlli agli imbarchi per la Sardegna. Si tratta di un 41enne di origini nigeriane, che aveva destato sospetti per il suo comportamento particolarmente nervoso al momento dell’accesso ai traghetti.

L’intuizione dei carabinieri e l’intervento al Pellegrini

I militari, insospettiti dall’agitazione ingiustificata dell’uomo, hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un caso di body packing, una tecnica spesso utilizzata dai corrieri della droga che nascondono ovuli contenenti sostanze stupefacenti all’interno del corpo per eludere i controlli.

Il 41enne è quindi accompagnato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove una radiografia ha confermato i sospetti: l’uomo aveva oltre 100 grammi di eroina pura nascosti nel retto, suddivisi in 10 ovuli. Secondo quanto emerso, l’involucro di uno degli ovuli stava per cedere, rischiando di provocare un’intossicazione potenzialmente letale.

Arresto per traffico di droga

Fortunatamente l’uomo non ha riportato danni fisici, ma è immediatamente arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.

L’episodio conferma l’attenzione alta delle forze dell’ordine nei principali snodi di transito marittimo, in particolare durante la stagione estiva, spesso utilizzata dai corrieri per trasporti di droga tra le regioni italiane.