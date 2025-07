Un uomo di 57 anni, residente a Sant’Antimo (Napoli), ha perso la vita questa mattina dopo essersi tuffato in mare a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. La tragedia si è consumata intorno alle ore 10:30, nel tratto di costa compreso tra l’oasi dunale di Legambiente e il lido Dream, nei pressi del Mare Pineta Camping, in località Torre di Mare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tuffato nonostante fosse esposta la bandiera rossa, che segnalava condizioni marine proibitive a causa del mare agitato. Dopo il tuffo, il 57enne non è più riemerso, attirando l’attenzione dei bagnanti che hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco.

Tempestivo l’intervento della squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Agropoli, supportata da un elicottero partito dal nucleo operativo di Pontecagnano. In breve tempo, i soccorritori sono riusciti a localizzare e recuperare il corpo dell’uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, non è stato possibile salvarlo.

Presenti sulla spiaggia anche la moglie e il figlio minorenne della vittima, che hanno assistito impotenti alla scena. Testimoni riferiscono che i bagnini dello stabilimento balneare si sono lanciati in acqua per tentare di soccorrerlo, ma le condizioni del mare rendevano l’intervento estremamente difficile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e la Guardia costiera di Agropoli, impegnata nelle operazioni con mezzi a terra e con l’elicottero.

Le cause esatte del decesso restano da chiarire. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso, eventualmente aggravato dalle condizioni meteo-marine particolarmente avverse.