Sono ore di apprensione per un ragazzo di 15 anni originario di Cava de’ Tirreni, rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in mare. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in uno dei lidi di Vietri sul Mare, località molto frequentata della Costiera Amalfitana.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe tuffato in acqua urtando violentemente la testa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Il ragazzo è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva per traumi alla colonna vertebrale.

I medici si dicono cautamente ottimisti sulle sue condizioni, anche se la prognosi resta riservata. Nel frattempo, sulla sua pagina Facebook si moltiplicano i messaggi di affetto e solidarietà da parte di amici, compagni di scuola e concittadini. La comunità di Cava de’ Tirreni si è stretta attorno alla famiglia del giovane, nella speranza di una pronta e completa guarigione.