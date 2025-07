Un’aggressione violenta si è verificata nella notte in un appartamento di via Oviglio, nella zona Aurelio, alla periferia di Roma. Una donna di 54 anni, di nazionalità polacca, è stata picchiata durante una rapina in casa.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe svegliata intorno alle prime ore del mattino, trovandosi di fronte due sconosciuti nella propria camera da letto. I malviventi stavano rovistando tra mobili e cassetti. Prima di fuggire, uno dei due l’ha colpita con un pugno al volto, ferendola.

La donna è stata subito soccorso dal personale sanitario e trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy, dove le sono state prestate le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma ha riportato un forte trauma facciale.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al momento non è noto il valore della refurtiva sottratta.

Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità predatoria ai danni di cittadini nella Capitale, con modalità sempre più aggressive anche in contesti residenziali.