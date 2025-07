Si è finto direttore dell’ufficio postale per raggirare un anziano residente a Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino. Un 26enne napoletano è riuscito a farsi accreditare 8.000 euro, convincendo la vittima che il suo conto fosse stato clonato. L’uomo ha chiesto un trasferimento “urgente” dei risparmi su un conto corrente provvisorio a lui intestato.

L’anziano, preoccupato, ha eseguito il bonifico ma ha poi sporto denuncia. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare il truffatore, che è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata.

L’episodio rientra in un fenomeno in crescita che colpisce in particolare le persone anziane. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla prudenza e a non effettuare operazioni bancarie su indicazione telefonica di presunti operatori.