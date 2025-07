La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un uomo di 38 anni, residente a San Marco Evangelista, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni dei propri genitori. L’intervento è stato effettuato dal commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni, allertato per una segnalazione di aggressione domestica.

L’intervento della Polizia

Gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione della coppia, composta da due coniugi ultrasettantenni, vittime di continue aggressioni e minacce da parte del figlio convivente, già noto per l’abuso di sostanze alcoliche. Anche alla presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha proseguito con atteggiamenti minacciosi, arrivando a rivolgere gravi intimidazioni verbali nei confronti dei genitori.

Ricostruzione dei fatti

Le indagini svolte dagli investigatori hanno evidenziato una situazione di disagio e violenza protrattasi nel tempo. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe costretto i genitori, per anni, a consegnargli l’intero importo della pensione mensile, utilizzato per l’acquisto di bevande alcoliche. I comportamenti violenti si sarebbero verificati in modo sistematico, alimentando un clima costante di paura all’interno del nucleo familiare.

Arresto e provvedimenti

Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria competente.