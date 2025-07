Paura a Melito di Napoli, dove una voragine improvvisa si è aperta in via Magellano, inghiottendo un’auto in sosta. Il cedimento del manto stradale ha generato una buca di oltre due metri di diametro, che ha fatto sprofondare una Renault Twingo grigia. Fortunatamente non si registrano feriti.

A segnalare l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli

A denunciare l’episodio è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha ricevuto la segnalazione da un residente. “Dopo tre tentativi di rappezzo da parte degli acquedotti, la strada ha ceduto – ha riferito il cittadino – Fortunatamente nessun ferito, ma ancora una volta il Comune è assente e rischiavamo di rimetterci tutti”.

Intervento immediato dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile e i tecnici del Comune. L’area interessata dal crollo è stata transennata e messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi. I tecnici hanno avviato le verifiche strutturali per individuare le cause del cedimento e controllare se anche altri tratti della strada risultino compromessi.

Tra le ipotesi al vaglio, infiltrazioni sotterranee causate da perdite nelle condutture dell’acquedotto o nelle fognature. Solo i sopralluoghi tecnici potranno chiarire l’origine del dissesto.

Paura tra i residenti: “Non è la prima volta”

L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti, che parlano di un boato improvviso e di un tremore del suolo. Non è la prima volta che in quella zona si verificano cedimenti stradali: più volte sono segnalati avvallamenti e ammaloramenti del manto, ma, secondo i cittadini, gli interventi finora sarebbero stati solo temporanei.

La comunità locale ora chiede interventi urgenti e strutturali per mettere in sicurezza l’intera area ed evitare che situazioni simili possano trasformarsi in tragedie.