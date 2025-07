Proseguono i controlli della Polizia Locale nei quartieri del Vomero, Secondigliano, Stella, San Lorenzo e Chiaia. L’attività, finalizzata al contrasto delle irregolarità commerciali, al ripristino del decoro urbano e alla riduzione dei fenomeni legati alla “movida molesta”, ha portato all’elevazione di decine di sanzioni amministrative e penali.

Vomero e aree limitrofe: 34 violazioni in 17 attività

Nel solo territorio del Vomero (in particolare lungo l’area pedonale tra via Alessandro Scarlatti e via Luca Giordano), gli agenti dell’Unità Operativa Vomero hanno controllato 22 attività commerciali, sanzionandone 17. In totale sono state riscontrate 34 violazioni amministrative e 2 penali per danneggiamento del suolo pubblico. Tra le principali irregolarità:

3 violazioni della normativa sull’impatto acustico

6 insegne pubblicitarie non autorizzate

2 esercizi che vendevano alcolici senza autorizzazione

3 violazioni legate alla gestione dei rifiuti

20 casi di occupazione abusiva di suolo pubblico

Chiaia: sanzioni congiunte con Polizia, ASL e Guardia di Finanza

Un’operazione analoga è condotta nel quartiere Chiaia in collaborazione con il Commissariato San Ferdinando, l’ASL e la Guardia di Finanza. Sono state controllate 3 attività commerciali in via Bisignano, via Achille Torelli e via Scipione Capece. Due le attività sanzionate per un totale di 4 violazioni:

1 tenda installata abusivamente, 1 violazione della normativa sull’impatto acustico, 1 occupazione abusiva di suolo pubblico, 1 insegna pubblicitaria priva di autorizzazione

San Lorenzo: focus sulla movida

Nel quartiere San Lorenzo, l’Unità Operativa ha effettuato 12 controlli amministrativi, concentrandosi in particolare sui locali notturni. Sono elevati 4 verbali:

2 per mancanza del Nulla Osta sull’Impatto Acustico

1 per eccedenza nell’occupazione di suolo pubblico

1 per vendita di alcolici senza licenza

Stella: rimossi 41 arredi urbani abusivi

Nel rione Stella, con il supporto della Polizia di Stato e della Napoli Servizi, sono effettuati interventi mirati al ripristino del decoro urbano. In Piazzetta Fontanella, via Santa Maria alle Catene alle Fontanelle e via Fontanelle sono rimossi:

41 fioriere

25 paletti

1 transenna

1 stendino.