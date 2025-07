Nuovo intervento contro l’abusivismo edilizio e l’occupazione illecita del demanio marittimo. La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e la Guardia di Finanza della Stazione Navale di Napoli hanno eseguito oggi il sequestro preventivo della struttura turistica denominata “Cava Regia”, situata all’interno del complesso alberghiero-balneare “Le Axidie”, in località Punta Scutolo, a Seiano di Vico Equense (Napoli).

Area sottoposta a vincoli paesaggistici

L’area interessata dal sequestro ricade in zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali. Il provvedimento di sequestro, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura guidata dal Procuratore Nunzio Fragliasso, ipotizza violazioni in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e di demanio marittimo.

Il decreto è stato notificato al legale rappresentante del complesso “Le Axidie” e inoltre alla società Same, proprietaria dell’area su cui insistono le opere oggetto di indagine.

Opere realizzate senza autorizzazione o in difformità

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le opere contestate sono state realizzate in assenza di titoli abilitativi o in difformità rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2023. Tra le strutture abusive individuate figurano quindi:

Bar

Cucina

Pergolati e tettoie

Muri di contenimento

Balaustre

Camminamenti in pietra

Pedane e scale di collegamento

Opere murarie varie

In totale, l’area interessata dagli abusi edilizi è di circa 400 metri quadrati, in parte ricadente su suolo privato e in parte su proprietà demaniale.

Abusi anche sul demanio marittimo

Particolarmente rilevante è la presenza di un manufatto abusivo di oltre 32 metri quadrati e 110 metri cubi di volumetria, adibito a deposito di attrezzature e vivande, oltre a una scaletta di collegamento al mare posizionata sul molo.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che il gestore della struttura avrebbe dichiarato falsamente la rimozione delle opere abusive, che invece sono risultate ancora presenti al momento del sopralluogo.